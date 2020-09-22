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Сегодня, 22 сентября проводится Всемирный День без автомобиля. Это символическая акция международного уровня, которая призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству.

Ольга Жукова, актриса Самарского академического театра драмы имени М. Горького, за рулем самоката вот уже два года. Экологичный транспорт без вреда для окружающей среды исправно доставляет актрису на премьеры и репетиции, возит домой и за покупками в магазины. Ольга даже дала своему двухколесному другу звучное имя - Море.

«Я считаю, что это возможность оздоровить свое тело. Катаясь на альтернативных видах транспорта, мы прежде всего занимаемся своим здоровьем. Также это прекрасный способ сохранить нашу планету, потому что машины - наши друзья, но все-таки они загрязняют окружающую атмосферу», - поделилась актриса.

Генеральный директор АО «Промпарки» Сергей Евсеев в качестве альтернативного вида транспорта выбирает велосипед. Велопрогулки по выходным – его любимый вид активного отдыха. Причем, вместе с Сергеем крутит педали вся его дружная семья. Личный рекорд Сергея - 25 километров в седле велосипеда за один день. «Несмотря на то, что есть машина, для выездов на природу с семьей, конечно, предпочитаю велосипед. У меня две дочери, обеих научил ездить. Всей семьей катаемся в лес», - рассказывает он.

Статистика свидетельствует о том, что таких, как Ольга и Сергей, с каждым годом становится все больше. Причем, не только в масштабах Самары и области, но и всей планеты.

Идея акции Всемирный день без автомобиля органично вписывается в национальный проект «Экология», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Одной из приоритетных задач нацпроекта является улучшение экологической обстановки. Оставляя хотя бы на один день машину в гараже, каждый вносит посильный вклад в дело государственной важности - оздоровление окружающей среды. А это одна из важнейших составляющих стратегии лидерства нашего региона, обозначенной Главной Дмитрием Азаровым.

С целью привлечения широкой общественности к проблеме загрязнения воздуха запускается акция в социальных сетях, как вы проводите свой день без транспорта с хештегами #деньбезавтомобиля #экологиявприориете, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства