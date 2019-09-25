20 проектов Самары вышли в финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма
25 сентября 2019 15:11
57
Участие в конкурсе могли принять организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня - авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма с октября 2018 года до момента проведения конкурса.
Всего на региональный конкурс Приволжского и Уральского федеральных округов было заявлено 310 проектов из 19 регионов. В финал конкурса, который пройдет с 4 по 6 октября 2019 года в городе Балаково Саратовской области, было отобрано 186 проектов. От Самарской области в финал вышли 22 проекта, 20 из которых реализованы непосредственно в Самаре. Например, музыкальный фестиваль «Седьмая симфония», лыжный марафон «Сокольи горы» 2019, гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов», ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса», фестиваль цветов «Цветущая Самара» и др.
Лучшие проекты Приволжья и Урала получат право на участие в общенациональном финале Национальной премии Russian Event Awards. Им будут начислены баллы, которые впоследствии станут частью Рейтинга регионов по итогам премии. Напомним, что общенациональный финал премии пройдет в Самаре в период с 15 по 17 ноября 2019 года.
Ознакомиться с положением о премии, итогами проведения региональных конкурсов можно на официальном сайте премии, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 сентября 2019 15:11
Всего на региональный конкурс Приволжского и Уральского федеральных округов было заявлено 310 проектов из 19 регионов Социум
51
25 сентября 2019 14:53
На конкурс было представлено 280 образцов продукции 66 предприятий из 27 регионов России. Социум
77
25 сентября 2019 14:41
Победителю тендера предстоит доработать и скорректировать проектную документацию, разработанную ранее. Социум
65
Здравоохранение
25 сентября 2019 11:12
Рассеянный склероз, как и ряд других заболеваний центральной неровной системы со временем приводит к потере дееспособности и получению инвалидной степени. Здравоохранение
35
25 сентября 2019 10:15
Также важно пропить максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс. Здравоохранение
139
24 сентября 2019 18:21
Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудно выполнимую программу операци. Здравоохранение
299
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14440
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14400
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14423
Туризм
25 сентября 2019 13:51
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
87
23 сентября 2019 11:58
Время полета составит 10 часов. Туризм
280
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
356
Образование
25 сентября 2019 14:58
Центры созданы в рамках нацпроекта "Образование". Образование
37
25 сентября 2019 12:53
.Ежегодный симпозиум опорного университета посетят ведущие ученые. Образование
122
24 сентября 2019 23:33
Как объяснила замглавы ведомства Алла Манилова, список попал на сайт по ошибке сотрудников министерства, которые «просто сглупили». Образование
291
Культура
24 сентября 2019 22:12
Ранее фильм Кантемира Балагова был показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был удостоен двух премий. Культура
281
24 сентября 2019 14:43
24 сентября зрителям покажут спектакли «Пушкин. Триптих» Нижегородского театра комедии и «Дорогая Памела» Сызранского Драматического театра имени... Культура
392
24 сентября 2019 13:50
На фестиваль соберутся 40 молодых поэтов и писателей, прошедших строгий отбор. Культура
369
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15132
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
17
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
142
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
129
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
407
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
359
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
556
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
380
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
860
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
426
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1097
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
765
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1007
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1178
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
613
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2477
Мероприятия