31 проект из Самарской области занял первое место на Всероссийском фестивале «КосмоФест»
10 апреля 2019 19:09
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Организаторами фестиваля выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования», детский технопарк «Кванториум 63- регион», некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий».
Начальник отдела подготовки кадров АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Щёлоков, открывая мероприятие, сказал:
«Я считаю, что еще в детском саду можно заинтересовать детей темой космоса и начинать профориентационную работу. Фестиваль «КосмоФест» проходит во второй раз, и уже становится традицией награждать победителей именно на нашем предприятии в преддверии Дня космонавтики. Для нас это большой праздник. РКЦ «Прогресс» оказывает поддержку в проведении подобных конкурсов».
В этом году участники из разных регионов РФ в возрасте от 5 до 17 лет представили на фестиваль более 500 работ в 10 номинациях.
«Этот проект уникален. Уникальность его состоит в том, что мы не просто привлекаем талантливую молодежь, но и мотивируем ее на дальнейшее развитие. Например, в подобных соревнованиях всегда принимают участие большое количество дошколят, которые занимают
еще и призовые места», - рассказала представитель Агентства стратегических инициатив Анастасия Тюрина.
По итогам соревнований, которые продолжались с 20 февраля по 10 апреля, определились 110 финалистов (1-3 места). Из них 88 участников – ребята из Самарской области, из представленных ими работ 31 проекту присудили первое место. На церемонии закрытия фестиваля все победители и лауреаты были награждены дипломами и памятными подарками.
«КосмоФест» - это важное мероприятие в системе поддержки и популяризации научно-технического творчества детей, которые с дошкольного возраста вовлекаются в робототехнику, моделирование. Как отметил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в регионе необходимо создавать центры цифрового развития детей, развивать сеть детских технопарков «Кванториум», оснащать центры цифрового и гуманитарного профиля в школах.
«Все это позволит более качественно готовить кадры для IT-отрасли Самарской области», - заявил директор Регионального центра управления государственными и муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской области Артем Мелешкин.
Напомним, что в рамках реализации проекта «Современная школа» уже в 2019 году в регионе будут созданы и оснащены 45 центров цифрового и гуманитарного профилей и 19 мини- кванториумов. Создание и оснащение последних будет полностью проведено за счёт областного бюджета. Нужно продумать возможность внедрения передвижных кванториумов, что было бы особенно актуально для сельской местности, передает пресс-служба облправительства.
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