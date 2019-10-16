16 октября Госавтоинспекция Самары совместно со службой судебных приставов проведет профилактический рейд

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​В случае выявления водителя-должника судебные приставы составят акт о наложении ареста (опись имущества), а также вынесутпостановление об установлении для должника временного ограничения на выезд за пределы РФ, и постановление о временном ограничении специальным правом в виде право управления транспортными средствами, а также будет проведена эвакуация транспортных средств злостных должников, передает пресс-служба ГИБДД Самары.