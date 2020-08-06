46 новых случаев АЧС зафиксированы на территории СО в июле и августе

46 новых случаев африканской чумы свиней зафиксированы на территории Самарской области в июле и августе, всего с начала 2020 года зарегистрировано 56 случаев АЧС.
С начала 2020 года африканская чума свиней зарегистрирована уже на территории десяти муниципальных районов Самарской области: Кошкинского, Красноярского, Ставропольского, Сызранского, Сергиевского, Исаклинского, Безенчукского, Кинель-Черкасского, Волжского районов, а также на территории Красноглинского района Самары. На сегодняшний день всего зарегистрировано 52 случая возникновения африканской чумы свиней.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области
и Департамента по ветеринарии Самарской области провели во всех вновь обнаруженных очагах все необходимые мероприятия по дезинфекции помещений для животных и другие мероприятия по локализации и предотвращению распространения африканской чумы свиней. В радиусе 5 км от очага АЧС ветеринары обязаны произвести полную ликвидацию всего свинопоголовья.
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