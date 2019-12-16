44 медали за год! Российские спортсмены завершили срочную службу в спортивной роте ЦСКА/Самара

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В военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона прошло очередное увольнение в запас военнослужащих спортивной роты ЦСКА, дислоцированной в Самаре. Торжественную церемонию вручения военных билетов провел самарский филиал ЦСКА. В торжественной церемония вручения военных билетов приняли участие врио начальника филиала Роман Махонин, депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышов, директор Самарского спортивного лицея Лариса Фурсова, представители ЦСКА/Самара, прошедшие боевой путь в российской армии, а также юнармейцы, подшефные ЦСКА – учащиеся спортивного лицея.Годичную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации завершили 15 рядовых, прибывших в Самару разных городов Центрального военного округа. Юноши совмещали воинскую службу с интенсивными тренировками и участвовали во всероссийских, европейских и международных соревнованиях в составе сборных команд России по различным видам спорта. На их счету 44 медали, из которых 20 золотых, 16 серебряных и 8 бронзовых наград.За время службы армейцы становились победителями и призерами всероссийских соревнований и Первенств и международных турниров. Среди сильнейших атлетов, завершивших службу – пловец Даниил Марков из Новосибирска, тяжелоатлет Александр Кибанов из Шадринска, борец греко-римской борьбы Виталий Кабалоев из Саранска.Вручая военные билеты, военнослужащих напутствовал врио начальника самарского филиала ЦСКА Роман Махонин:- Год службы в Самаре пролетел быстро, но уверен, что теплые воспоминания об этом периоде вашей жизни останутся с вами навсегда. Вы хорошо потрудились в спорте и получили ценные навыки в качестве солдат российской армии. Сохраняйте и преумножайте эти результаты, берегите армейскую дружбу ипродолжайте побеждать. Каждый раз, поднимаясь на пьедестал почета, помните, что за вами Россия и ЦСКА! Удачи вам!», - добавил руководитель филиала, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара