31 мая назовут победителей конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

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Федеральная конкурсная комиссия Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по решению Президента страны, выбрала 80 проектов-победителей 2019 года. Это представители 46 субъектов Российской Федерации. Всего же в 2019 году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов.«Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и самое важное были разработаны при активном участии жителей», — подчеркнул вице-премьер, возглавляющий комиссию.Самарская область представила проекты 6 муниципальных образований: в номинации «Малые города» участвовали Чапаевск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Похвистнево. В номинации «Исторические поселения» — Сызрань.на площадке XII архитектурного форума ЗОДЧЕСТВО VRN состоится награждение победителей конкурса 2019 года, а также выставка лучших проектов благоустройства.Победители получат субсидии из федерального бюджета от 40 до 85 млн рублей.***С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с ежегодным призовым фондом в размере 5 млрд рублей.По сообщению Виталия Мутко, с 2020 года возможно проведение конкурса с определением победителей сразу на три года вперед, это позволит лучше прорабатывать и реализовывать проекты, передает пресс-служба облправительства.