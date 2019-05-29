31 мая назовут победителей конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
29 мая 2019 18:22
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«Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и самое важное были разработаны при активном участии жителей», — подчеркнул вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий комиссию.
Самарская область представила проекты 6 муниципальных образований: в номинации «Малые города» участвовали Чапаевск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Похвистнево. В номинации «Исторические поселения» — Сызрань.
31 мая в Воронеже на площадке XII архитектурного форума ЗОДЧЕСТВО VRN состоится награждение победителей конкурса 2019 года, а также выставка лучших проектов благоустройства.
Победители получат субсидии из федерального бюджета от 40 до 85 млн рублей.
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С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с ежегодным призовым фондом в размере 5 млрд рублей.
По сообщению Виталия Мутко, с 2020 года возможно проведение конкурса с определением победителей сразу на три года вперед, это позволит лучше прорабатывать и реализовывать проекты, передает пресс-служба облправительства.
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