22 мая будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения22 мая с 15:00 до 23:00, будет временно ограничено движение транспортных средств на участках: по улице Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018, Проезд № 7, Проезд № 8, Проезд № 10, Проезд № 12, по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до ул. Дальняя.Кроме того, 22 мая с 00:00 до 24:00 будет введен временный запрет остановки и стоянки транспортных средств на участках: по улице Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018, по улице Арена 2018 (по стороне, не прилегающей к стадиону), Проезд № 7, Проезд № 8, Проезд № 10, Проезд № 12; с 6:00 до 24:00 по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до ул. ДальняяВременные ограничения движения не распространяются на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, передает пресс-служба горадминистрации.