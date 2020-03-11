20 марта - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

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Прием граждан будет проводиться сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь в виде правовых консультаций в устной форме, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области .