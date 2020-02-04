33-летняя жительница Подмосковья родила одиннадцатого ребёнка

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— Роды прошли успешно, без осложнений. Новорождённая девочка весит 3070 граммов, рост 51 сантиметр. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке домой, — рассказала заведующая родильным домом Вера Калинина.Женщину с новорождённой малышкой ждут муж, пять сыновей и пять дочек. Самому старшему ребёнку в семье 13 лет. Стоить отметить, что роды для женщины стали одиннадцатыми.Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области/life.ru