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Новости /  Общество /  Социум  

33-летняя жительница Подмосковья родила одиннадцатого ребёнка

4 февраля 2020 23:58
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Женщину с новорождённой малышкой ждут муж, пять сыновей и пять дочек.
В роддоме в Орехово-Зуеве 33-летняя жительница Подмосковья родила одиннадцатого ребёнка, сообщает life.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области.

— Роды прошли успешно, без осложнений. Новорождённая девочка весит 3070 граммов, рост 51 сантиметр. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке домой, — рассказала заведующая родильным домом Вера Калинина.

Женщину с новорождённой малышкой ждут муж, пять сыновей и пять дочек. Самому старшему ребёнку в семье 13 лет. Стоить отметить, что роды для женщины стали одиннадцатыми.



Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области/life.ru  
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