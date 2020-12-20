13-летний самарский подросток спас 4-летнюю девочку

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары завершено расследование уголовного дела по факту похищения малолетней девочки.

По версии следствия, 23 июля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увел к себе в квартиру со двора дома, где проживал, ранее знакомую 4-летнюю девочку, которая гуляла с другими детьми. 13-летний Егор Бирюков стал очевидцем данного происшествия. Он немедленно сообщил о произошедшем родственникам девочке, благодаря чему потерпевшая была освобождена в кратчайшее время и не пострадала. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов непосредственно после совершения преступления.

Таким образом, несмотря на юный возраст, Егор Бирюков не испугался, оперативно отреагировал на противоправные действия, проявил высокую гражданскую ответственность, отзывчивость и неравнодушие, тем самым предотвратив возможное совершение иных преступлений в отношении малолетнего ребенка.

За проявленные самоотверженность и храбрость Егору Бирюкову вручено благодарственное письмо руководителя следственного управления по Самарской области Самодайкина В.В., передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области