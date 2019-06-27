16-й Международный фестиваль "Барабаны Мира-2019" – яркий этно-фестиваль для всей семьи пройдет в Тольятти

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В прошлом «барабанная семья» стала больше, как в прямом, так и в переносном смысле! Больше ста многодетный семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья приехали на праздник и пространство фестиваля наполнилось солнечными детскими улыбками благодаря поддержке "Фонда Президентских грантов". Фестиваль получился поистине семейным! Куда бы не падал взгляд – везде были семьи с детьми и барабанами!В этом году поддержки нет, но есть специальные семейные предложения по очень демократичным ценам, а многодетные семьи смогут посетить фестиваль по акции: "На фестиваль "Барабаны мира-2019" всей семьей по одному билету". Все семейные предложения размещены в онлайн продаже до 14.00 28 июня 2019.Самые яркие квесты этого лета, экзотическая кухня, мастер-классы от иностранных звезд, танцевальные площадки, разнообразная взрослая и детская программа, этно-ярмарка и гала-концерты с ведущими мульти-музыкантами из разных стран и российскими музыкальными группами!Приглашаем всех, кто устал от городского ритма, задать свой на 16-м Международном фестивале "Барабаны Мира-2019" и стать частью большой барабанной семьи!С 28-30 июня в красивейшем месте Самарской луки, на берегу великой реки Волги, на базе отдыха «Транспортник».Место: б.о. Транспортник, Тольятти, Федоровские луга, передает пресс-служба проекта "Барабаны мира-2019".