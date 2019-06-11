12 июня в Самаре на пешеходной улице Куйбышева пройдет яркая развлекательная программа

87

Музыкальная площадка (ул. Куйбышева/ ул. Ленинградская):11.30 – 12.30 - квартет «Jazz Time»;12.30 – 13.00 - «Brass Band Jitter Bugs»;13.00 – 13.30 - «Loud street girls»;13.30 – 14.30 - Самарский джазовый оркестр;14.30 – 15.30 - «Cheese People»;15.30 – 16.00 - барабанное шоу «Beat Makers»;16.00 – 17.00 - кавер-группа «Discovery.Площадка «Танцы» (ул. Куйбышева/ ул. Некрасовская):11.30 – 12.00 – Самарское музыкальное училище им. Шаталова;12.00 – 13.00 – программа детских танцевальных коллективов «Бенедиктус» и «Импульс данс»;13.00 – 14.00 – мастер-класс по танцам от школы танцев «DNC»;14.00 – 14.20 – шоу мыльных пузырей;14.30 – 15.10 – мастер-класс по танцам;15.15 – 16.15 – хип-хоп батл;16.30 – 17.00 – ансамбль народного танца «Волжские узоры».Театральная площадка (ул. Куйбышева/ ул. Л. Толстого):11.00 – 12.00 – ходулисты, мимы, живые скульптуры, мыльные пузыри;12.00 – 12.30 – Самарский художественный театр;12.30 – 13.00 – шоу мыльных пузырей;13.00 – 13.30 – Самарский художественный театр;13.55 – 14.00 – проект «Fantasy theatre»;14.00 – 14.30 – театр «Пластилиновый дождь»;14.30 – 14.35 – проект «Fantasy theatre»;14.45 – 15.35 – танцевальный театр «PlЯski»;15.40 – 15.45 – проект «Fantasy theatre»;16.00 – 16.40 – театр «Пластилиновый дождь»;16.30 – 17.00 – Волжский народный хор.На площадке «Спорт» с 11.00 до 17:00 будут работать спортивные аттракционы (батуты, настольный футбол, настольный аэрохоккей, стол для армрестлинга, мини-ворота и мягкий мяч для футбола), Федерация чирлидинга.Площадка «Стрит-арт» (лестница Дома промышленности):11.00 – 14.00 – играет ди-джей;11.00 – 14.00 – художники рисуют граффити;12.00, 13.00, 14.00 – велотриал, футбольный фристайл;14.30 – 15.00 – барабанщики «Sambara»;15.00 – 16.00 – мастер-класс по этническим барабанам;16.00 – 17.00 – барабанщики «Sambara».Также гости фестиваля смогут посетить выставку ретро-автомобилей и мастер-классы по изготовлению предметов из картона. В рамках арт-базара будет проходить выставка-продажа изделий ручной работы самарских мастеров. Для всех желающих будет работать аквагрим.Приглашаем всех жителей и гостей города, передает пресс-служба облправительства.