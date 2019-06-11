12 июня в Самаре на пешеходной улице Куйбышева пройдет яркая развлекательная программа
11 июня 2019 17:46
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Музыкальная площадка (ул. Куйбышева/ ул. Ленинградская):
11.30 – 12.30 - квартет «Jazz Time»;
12.30 – 13.00 - «Brass Band Jitter Bugs»;
13.00 – 13.30 - «Loud street girls»;
13.30 – 14.30 - Самарский джазовый оркестр;
14.30 – 15.30 - «Cheese People»;
15.30 – 16.00 - барабанное шоу «Beat Makers»;
16.00 – 17.00 - кавер-группа «Discovery.
Площадка «Танцы» (ул. Куйбышева/ ул. Некрасовская):
11.30 – 12.00 – Самарское музыкальное училище им. Шаталова;
12.00 – 13.00 – программа детских танцевальных коллективов «Бенедиктус» и «Импульс данс»;
13.00 – 14.00 – мастер-класс по танцам от школы танцев «DNC»;
14.00 – 14.20 – шоу мыльных пузырей;
14.30 – 15.10 – мастер-класс по танцам;
15.15 – 16.15 – хип-хоп батл;
16.30 – 17.00 – ансамбль народного танца «Волжские узоры».
Театральная площадка (ул. Куйбышева/ ул. Л. Толстого):
11.00 – 12.00 – ходулисты, мимы, живые скульптуры, мыльные пузыри;
12.00 – 12.30 – Самарский художественный театр;
12.30 – 13.00 – шоу мыльных пузырей;
13.00 – 13.30 – Самарский художественный театр;
13.55 – 14.00 – проект «Fantasy theatre»;
14.00 – 14.30 – театр «Пластилиновый дождь»;
14.30 – 14.35 – проект «Fantasy theatre»;
14.45 – 15.35 – танцевальный театр «PlЯski»;
15.40 – 15.45 – проект «Fantasy theatre»;
16.00 – 16.40 – театр «Пластилиновый дождь»;
16.30 – 17.00 – Волжский народный хор.
На площадке «Спорт» с 11.00 до 17:00 будут работать спортивные аттракционы (батуты, настольный футбол, настольный аэрохоккей, стол для армрестлинга, мини-ворота и мягкий мяч для футбола), Федерация чирлидинга.
Площадка «Стрит-арт» (лестница Дома промышленности):
11.00 – 14.00 – играет ди-джей;
11.00 – 14.00 – художники рисуют граффити;
12.00, 13.00, 14.00 – велотриал, футбольный фристайл;
14.30 – 15.00 – барабанщики «Sambara»;
15.00 – 16.00 – мастер-класс по этническим барабанам;
16.00 – 17.00 – барабанщики «Sambara».
Также гости фестиваля смогут посетить выставку ретро-автомобилей и мастер-классы по изготовлению предметов из картона. В рамках арт-базара будет проходить выставка-продажа изделий ручной работы самарских мастеров. Для всех желающих будет работать аквагрим.
Приглашаем всех жителей и гостей города, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
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10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
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