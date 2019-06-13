15 июня в Самаре будут организованы специальные автобусные маршруты к городским кладбищам
13 июня 2019 16:08
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Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим «специальным» маршрутам:
1. 4к «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;
2. 27к «пл.им.Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
3. 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
4. 36ю «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;
5. 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;
6. 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
7. 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
8. 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».
Отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 7.00, отправление последних рейсов от конечных пунктов – в 15.00, выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ – в 15.30 (отправление автобусов – в зависимости от наполняемости).
К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.
Необходимо отметить, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07.00 до 16.00 15 июня 2019 года, будут действовать ограничения (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара), на следующих участках дорог:
- по ул. Авроры от ул. Аэродромная до ул. Партизанская;
- по ул. Аэродромная от ул. Тушинская до ул. Энтузиастов;
- по ул. Ставропольская от ул. Пугачевская до ул. Алма-Атинская;
- по ул. Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Таким образом, ограничение для личного транспорта вводится для безопасной организации движения, разворота и стоянки большого числа автобусов, задействованных для перевозок на кладбища. При этом указанные участки будут открыты для маршрутов общественного транспорта, как городских, так и межмуниципальных, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
Социум
13 июня 2019 16:16
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Социум
47
13 июня 2019 16:08
Перевозка населения на садово-дачные массивы в этот день осуществляться не будет. Социум
51
13 июня 2019 16:04
Администрация настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности. Социум
57
Здравоохранение
13 июня 2019 09:49
Кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой. Здравоохранение
174
12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
290
11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
351
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