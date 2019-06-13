15 июня в Самаре будут организованы специальные автобусные маршруты к городским кладбищам

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Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим «специальным» маршрутам:1. 4к «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;2. 27к «пл.им.Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;3. 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;4. 36ю «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;5. 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;6. 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;7. 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;8. 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».Отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 7.00, отправление последних рейсов от конечных пунктов – в 15.00, выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ – в 15.30 (отправление автобусов – в зависимости от наполняемости).К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.Необходимо отметить, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07.00 до 16.00 15 июня 2019 года, будут действовать ограничения (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара), на следующих участках дорог:- по ул. Авроры от ул. Аэродромная до ул. Партизанская;- по ул. Аэродромная от ул. Тушинская до ул. Энтузиастов;- по ул. Ставропольская от ул. Пугачевская до ул. Алма-Атинская;- по ул. Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.Таким образом, ограничение для личного транспорта вводится для безопасной организации движения, разворота и стоянки большого числа автобусов, задействованных для перевозок на кладбища. При этом указанные участки будут открыты для маршрутов общественного транспорта, как городских, так и межмуниципальных, передает пресс-служба горадминистрации.