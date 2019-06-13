15 июня на парковке ТК Амбар состоится I этап Чемпионата ПФО по Мото Джимхане
13 июня 2019 17:57
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Регистрация участников на сайте: Gymkhana-cup.ru
Все стартовые взносы участников пойдут на оказание помощи 6-ти летней девочке Фоминой Виктории, которой поставлен диагноз «тяжелая врожденная миопатия». На данный момент маленькая Виктория подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в домашних условиях, что требует серьезных ежедневных затрат для поддержания его работы. Любой желающий сможет оказать посильную помощь Фоминой Виктории на специально установленной
стойке на площадке соревнования.
Для гостей мероприятия будут проводиться показательные выступления и бесплатные мастер классы.
- Выступление лучшей Самарской команды стант райдеров (трюковая езда на мотоцикле и квадроцикле) OBMORROK Racing
- Шоу и мастер класс от Самарской областной федерации капоэйры и школы АБАДА-КАПОЭЙРА
- Шоу программа от спортивного клуба Академия велотриала под руководством Чемпиона России Ванцева Армена. Мастер класс на беговелах и велосипедах покажут дети и взрослые!
- Выступление одного из первых экстремальных велосипедистов Самары, основателя вело-школы ШЭК Кирилла Синёва
- Выступление танцевальные коллективов школы восточного танца "Эсфира" и танцевальной студии "Аверс"
- Клуб "Квон" выступит с показательными выступлениями по Таэквон-до.
Начало в 11:00. Вход свободный
Мероприятие проходит при поддержке: регионального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», радиостанции «Наше радио», сети здравоохранения РЖД-Медицина, рекламного агентства RESHKA, минеральной воды РАМЕНО, ТД Гранд подшипник, магазинов HARLEY-DAVIDSON, BestMoto, MultiMoto и Мотор ОЙЛ, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".
***
Мото джимхана (спортивное маневрирование на небольших скоростях) дает практические навыки управления мотоциклом (как проходить повороты, маневрировать в ограниченном пространстве, работать передним и задним тормозом) это значительно повышает сознательность пилотов и безопасность для всех участников движения. Кроме навыков вождения приходит понимание в необходимости носить полную защитную экипировку, падение даже на
минимальных скоростях сразу дает понять ее важность для сохранения здоровья и жизни.
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Комментарии
Социум
13 июня 2019 17:57
Moto Gymkhana мастерство безопасного управления мотоциклом. Социум
75
13 июня 2019 17:46
Наш регион - в группе лидеров во всероссийском рейтинге. Социум
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13 июня 2019 17:22
Все доноры Исторического парка получили возможность в этот день посетить экспозиции бесплатно! Социум
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13 июня 2019 09:49
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12 июня 2019 11:28
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