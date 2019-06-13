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15 июня на парковке ТК Амбар состоится I этап Чемпионата ПФО по Мото Джимхане. В чемпионате будут принимать участие более 70 спортсменов из 9-ти городов (Самара, Казань, Уфа Челябинск, Екатеринбург, Пенза, Липецк, Ульяновск, Саратов). Предусмотрены классы награждения от новичков до профессиональных спортсменов, поэтому принять участие сможет любой желающий старше 18 лет на своем мотоцикле.Регистрация участников на сайте: Gymkhana-cup.ruВсе стартовые взносы участников пойдут на оказание помощи 6-ти летней девочке Фоминой Виктории, которой поставлен диагноз «тяжелая врожденная миопатия». На данный момент маленькая Виктория подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в домашних условиях, что требует серьезных ежедневных затрат для поддержания его работы. Любой желающий сможет оказать посильную помощь Фоминой Виктории на специально установленнойстойке на площадке соревнования.Для гостей мероприятия будут проводиться показательные выступления и бесплатные мастер классы.- Выступление лучшей Самарской команды стант райдеров (трюковая езда на мотоцикле и квадроцикле) OBMORROK Racing- Шоу и мастер класс от Самарской областной федерации капоэйры и школы АБАДА-КАПОЭЙРА- Шоу программа от спортивного клуба Академия велотриала под руководством Чемпиона России Ванцева Армена. Мастер класс на беговелах и велосипедах покажут дети и взрослые!- Выступление одного из первых экстремальных велосипедистов Самары, основателя вело-школы ШЭК Кирилла Синёва- Выступление танцевальные коллективов школы восточного танца "Эсфира" и танцевальной студии "Аверс"- Клуб "Квон" выступит с показательными выступлениями по Таэквон-до.Начало в 11:00. Вход свободныйМероприятие проходит при поддержке: регионального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», радиостанции «Наше радио», сети здравоохранения РЖД-Медицина, рекламного агентства RESHKA, минеральной воды РАМЕНО, ТД Гранд подшипник, магазинов HARLEY-DAVIDSON, BestMoto, MultiMoto и Мотор ОЙЛ, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".***Мото джимхана (спортивное маневрирование на небольших скоростях) дает практические навыки управления мотоциклом (как проходить повороты, маневрировать в ограниченном пространстве, работать передним и задним тормозом) это значительно повышает сознательность пилотов и безопасность для всех участников движения. Кроме навыков вождения приходит понимание в необходимости носить полную защитную экипировку, падение даже наминимальных скоростях сразу дает понять ее важность для сохранения здоровья и жизни.