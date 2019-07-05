14 июля в Тольятти состоится красивая акция - Велодевичник-2019

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Велодевичник - это визитная карточка Тольятти, и поддержать девушек приезжают велокрасавицы из других городов области, например, из Самары.К велопробегу участницы готовятся заранее, тщательно продумывают костюмы и подходят к этому с большим креативом. Одни - самые смелые - любят эпатаж и экстравагантность. Они наряжаются ведьмами и едут с метлой на велосипеде. Другие подчеркивают женственность, их образ выдержан в нотах нежности и романтизма. Для этого участницы использую целый арсенал девичьих аксессуаров: платья, рюши, бусы, шляпки, вуали, перчатки и корсеты. Третьи дают волю фантазии. Всем запомнился великолепный французский стиль и большой трехколесный велосипед на Велодевичнике-2018.Организаторы: Общественное движение "Клуб ВелоТольятти" и фитнес-клуб «Счастье».Интересные, женственные, элегантные или экстравагантные наряды. Приветствуется оригинальность и стильность.Мужчины могут присоединиться к девушкам при условии соблюдения делового стиля в одежде (деловой костюм, брюки, бриджи, рубашка. Шляпа, галстук или бабочка приветствуется).Маршрут пройдет по главным улицам Тольятти от ТЦ «Акварель» до ресторана «Небо» (набережная 6 квартала). Сбор: 11:30 у центрального входа в «Акварель».Ограничение для поездки для участников велопрогулки 14+ (согласно требованиям ПДД).На старте и на финише девушек ждет развлекательная программа, выступление артистов и розыгрыш ценных призов от спонсоров, передает пресмс-служба минспорта СО.