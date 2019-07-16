17 июля в Самаре ограничат движение транспорта на время проведения Крестного хода

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В связи с проведением Крестного хода, посвященного памяти последнего русского царя Николая II и его семьи, 17 июля в Самара движение транспорта будет ограничено с 10:30 и до завершения Крестного хода по следующим улицам:- по ул. Ерошевского от дома № 29 до ул. Маломосковская;- по ул. Маломосковская от ул. Ерошевского до ул. Революционная;- по ул. Революционная от ул. Маломосковская до ул. Дыбенко;- по ул. Дыбенко от ул. Революционная до ул. Авроры;- по ул. Авроры от ул. Дыбенко до Академического переулка;- по Академическому переулку до дома № 1;- по ул. Ивана Булкина от Академического переулка до ул. Дыбенко;- по ул. Дыбенко от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;- по ул. Карбышева до дома № 37;- по ул. Карбышева от дома № 37 до парка им. «30-летия Победы»;- по ул. Аэродромная от дома № 96а до ул. Промышленности;- по Измайловскому переулку от ул. Промышленности до ул. Бобруйская;- по ул. Бобруйская от Измайловского переулка до дома № 83, передает пресс-служба горадминистрации.