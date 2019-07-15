24 июля состоится выездной прием граждан для жителей муниципальных районов Камышлинский и Клявлинский

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Прием граждан будет проводиться по предварительной записи, с 11:00 до 17:00 по адресу: с.Камышла, ул. Красноармейская, д.37 каб.№8 (зданиеАдминистрации муниципального района Камышлинский).При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.Предварительная запись осуществляется по 18 июля включительно в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу с. Камышла, ул. Красноармейская, д.37 каб. №8 или по телефону 8(84664) 3-30-54 или 8(84664) 3-33-23.Телефон для справок: 8(846) 337-29-03; 8(84664)3-33-23, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.