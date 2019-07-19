21 июля на Волге стартует открытая парусная регата «Летний Кубок Яхт-клуба «Волга» - 2019».

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Заявки на участие в гонке подали порядка 15 крейсерских яхт.Гонка по длинной дистанции в 20 морских миль состоится в акватории р.Волга (Саратовское водохранилище).Старт будет дан напротив острова Фестивальный (в районе Мастрюковских озер, где проходит Фестиваль им. Валерия Грушина).Согласно Положению о соревнованиях, лодки стартуют в 10 утра 21 июля в сторону Самары.Напротив «Ладьи» (городской октябрьской набережной) - финишируют.Уже вечером того же дня в яхт-клубе «Волга» будут подведены итоги и состоится награждение.«Летний Кубок Яхт-клуба «Волга» - 2019» - продолжение традиций, заложенных еще в первой половине прошлого века.Регата позиционируются как семейное спортивное мероприятие – многие команды будут представлять собой семейные экипажи, передает пресс-сслужба Федерации парусного спорта г.Самары.