14 июля, во время проведения футбольного матча на «Самара Арене», будет ограничено движение по дублеру Московского шоссе
11 июля 2019 15:52
94
Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 июля 2019 16:42
В летний период он открыт для жителей и гостей города с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 часов. Социум
17
11 июля 2019 16:29
Конкурс проводится с целью развития добровольчества в регионах России. Социум
37
11 июля 2019 15:52
С 15.00 до 21.30. Социум
93
Здравоохранение
10 июля 2019 18:03
Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной... Здравоохранение
320
10 июля 2019 13:38
За июнь этого года самарские врачи проконсультировали 25 пациентов из Сызрани. Здравоохранение
347
9 июля 2019 17:33
Сейчас ожидается демаркация некрозов, при этом маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились. Здравоохранение
342
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14010
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14051
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14232
Туризм
11 июля 2019 12:09
По отзывам туристов, шоколад является одним из самых популярных "вкусных" сувениров. Туризм
169
10 июля 2019 13:43
В ней приняли участие Русский центр науки и культуры в Белграде и представители турбизнеса обеих сторон. Туризм
353
3 июля 2019 12:30
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
283
Образование
10 июля 2019 10:08
С 8 июля в Самарском Государственном Экономическом Университете начала свою работу российско-китайская летняя школа. Образование
262
9 июля 2019 23:12Почему трудно писать контрольную по истории?
Целью контрольной работы по истории является демонстрация навыков работы с литературными источниками, правильное определение причин и последствий... Образование
80
9 июля 2019 15:53
Необходимо было создать механическое устройство для механотерапии и миогимнастики (тренажер) в челюстно-лицевой области. За помощью медики обратились к... Образование
347
Культура
11 июля 2019 13:53
Он объединяет художников, архитекторов, дизайнеров, краеведов, историков, специализирующихся в области регионоведения. Культура
111
11 июля 2019 12:58
С премьерой спектакля и открытием новой сцены зрителей, актеров и работников ТЮЗа поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. Культура
152
11 июля 2019 09:18
Гостей ждет концерт, мастер-классы, знакомство с Ирландией. Культура
202
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14795
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14316
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1012
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1485
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
258
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
500
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3725
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1062
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
412
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
597
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
665
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
548
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
758
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
777
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
504
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
831
Мероприятия