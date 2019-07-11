14 июля, во время проведения футбольного матча на «Самара Арене», будет ограничено движение по дублеру Московского шоссе

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В воскресенье, 14 июля, в период проведения футбольного матча на стадионе «Самара Арена» в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 15.00 до 21.30 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, передает пресс-служба облправительства.