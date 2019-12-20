21 и 22 декабря в парках Самары состоится открытие новогодних комплексов

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21 декабря в 17:00 в парке «Дружбы», 22 декабря в 17:00 в парке «Победы» состоится открытие новогодних комплексов. Для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с концертными номерами, детской анимацией, розыгрышем призов.В зависимости от погодных условий в парках также организовано массовое катание на бесплатных катках и прокат коньков, передает пресс-служба горадминистрации.