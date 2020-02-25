23 февраля завершились региональные полуфиналы конкурса «Лидеры России - 2020»

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Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров: «В марте в Москве мы впервые проведем полуфиналы специализаций – «Здравоохранения», «Наука» и «Финансы и технологии» – по итогам которых приглашения в суперфинал получат еще 30 конкурсантов».Уже в субботу, 29 февраля, в Москве стартует очный этап по специализации «Здравоохранение». В составе участников представители Самарской области, которые, возможно, попадут в список победителей и поедут на суперфинал в г.Сочи.Напомним, по итогам проведения регионального полуфинала ПФО - двое жителей Самары Алексей Евстигнеев и Александр Свистунов вошли в число победителей и приглашены в суперфинал. После завершения очных испытаний по специализациям: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии» -количество участников от Самарской области в суперфинале может увеличиться.Всего в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят известные лидеры бизнеса, топ-менеджеры и выдающиеся госдеятели, среди которых и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.