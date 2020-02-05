14 февраля в Самарском зоопарке отпразднуют День всех влюблённых

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Не только люди, но и животные могут испытывать друг к другу нежные чувства и красиво ухаживать. В определённый период, чаще всего весной, можно понаблюдать за тем, как птицы поют песни своим подругам, как танцуют журавли и играют лисицы, привлекая внимание партнёра. И даже насекомые дарят «подарки» своим дамам, чтобы произвести хорошее впечатление.Самарский зоопарк приглашает жителей города на мероприятие, посвящённое семейным отношениям в мире животных – «День всех влюблённых». Посетителям зоопарка расскажут об особенностях поведения животных в период образования семьи и воспитания потомства.Будут подведены итоги конкурса на самую романтичную пару зоопарка. В этом году в конкурсе приняли участие 40 пар. Победителей угостят их любимым лакомством.Гости зоопарка смогут принять участие в конкурсах и викторинах о животных, посетить мастер-класс по изготовлению открыток «Зверинки-валентинки» и пообщаться с прирученными питомцами, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО