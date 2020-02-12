13 февраля руководитель СК СО Самодайкин Валерий Васильевич проведет выездной прием граждан

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Начало приема в 09.30 по местному времени.Дополнительную информацию о проведении выездного личного приема можно уточнить по телефонам: 8 (846) 339-12-65, 8 (846) 339-12-69.Во время личного приема каждый имеет право обратиться с жалобами на действия (бездействие), решения следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации, а также и по иным вопросам.При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность (ст. 13Федерального закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов (ст. 13 указанного выше Федерального закона), передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.