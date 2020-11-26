12 домов и детский сад в Самаре вторые сутки без тепла и горячей воды

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Жильцы многоэтажек по улицам Дыбенко, Отважной, Высоковольтной и Гастелло в областной столице уже вторые сутки живут без отопления и горячей воды.

Перебои с отоплением и горячей водой возникли у жильцов домов №44, 44а, 42, 42 по Гастелло, №64, 36, 36а, 34 по Дыбенко, №27 по Отважной и №67а, 69а, 71 по Карбышева. Также отключение горячей воды и тепла затронуло частный детский сад «Конфетное дерево».

По словам местных жителей, проблемы возникли в связи с аварией на тепловых сетях, находящихся в обслуживании ООО «СТО».

Ремонтные работы идут в районе дома №42 по ул.Гастелло.

Коммунальщики обещают включить горячую воду после замены лопнувшего участка трубы, точный срок пока неизвестен.

Фото: pixabay