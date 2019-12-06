10 декабря завершается работа грузовой переправы по маршруту «Октябрьский спуск – село Рождествено»

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В связи с установившимися низкими температурами воды и началом ледостава, а также в целях предотвращения возможных транспортных про и чрезвычайных ситуации в акватории Рождественской Воложки и реки Волги в Самаре с 10 декабря закрывается работа грузовой переправы по маршруту «Октябрьский спуск – село Рождествено».В целях организации транспортного сообщения с селом Рождествено оборудована временная дорога - автозимник - от села Шелехметь до урочища Белые домики протяженностью 27 км, которая будет поддерживаться в проезжем состоянии всю зиму, передает пресс-служба облправительства.