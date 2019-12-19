21 декабря в Самарской Соборной мечети пройдет День открытых дверей.

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С приветственным словом выступит муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин. Имам мечети расскажет об исламе и ответит на интересующие вопросы.Также в День открытых дверей пройдет экскурсия по мечети, все желающие смогут посетить музей истории ислама.Мероприятие организовано Централизованной религиозной организацией «Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России» и Местной мусульманской религиозной организацией Самарская Соборная мечеть городского округа Самара, передает пресс-служба облправительства.