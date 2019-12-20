20 декабря состоялось награждение победителей конкурсов в рамках фестиваля #ВместеЯрче
20 декабря 2019 19:22
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область не осталась в стороне.
ООО «ЭкоСтройРесурс» при поддержке Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области организовал проведение
региональных конкурсов в рамках фестиваля. 20 декабря 2019 года, на базе Самарского государственного технического университета состоялось награждение победителей.
В рамках фестиваля проходило сразу несколько мероприятий: конкурс детских рисунков, фото и видео работ, и как итог научно-исследовательская
конференция. Участие в конкурсах принимали школьники и студенты со всех уголков Самарской области.
«Всего к нам поступило более 400 работ. Среди них мы определили 70 победителей. Сегодня они приехали на торжественное награждение и каждый из них получит диплом и памятный подарок», - рассказала руководитель экологического управления регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.
Каждое мероприятие, организованное регоператором в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2019, было направлено на поднятие проблемы экологии в нашем регионе и рассмотрение предложений по их решению.
«Только представьте себе, ежегодно почти каждый россиянин производит 400 кг отходов, и наша цель - обезвредить их, сохранив экологию», - подчеркнул председатель самарской городской Думы Алексей Дегтев, открывая торжественную церемонию, и выразил уверенность в том, что труды ребят -участников научно – исследовательской конференции могут стать основой научных работ.
Решить проблему загрязнения экологии можно только с помощью комплексного подхода. Важной составляющей в этом является задача развивать
экологическую осознанность среди взрослых и детей. Сделать это можно, начав с себя, соблюдая каждый день экопривычки и показывая таким образом пример
своим родным, друзьям, обществу. Только совместными усилиями можно подойти к решению экологических проблем нашего региона, передает пресс-служба облправительства.
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20 декабря 2019 19:22
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