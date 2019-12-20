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Новости /  Общество /  Социум  

22 декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга

20 декабря 2019 16:41
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Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре.
22 декабря главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре. В 11.00 он поздравит ребят с ограниченными возможностями здоровья на ёлке в театре «Самарская площадь».

В 14:30 около 500 одаренных детей Самары – победители и призеры областных олимпиад станут участниками встречи с Дедом Морозом из Великого Устюга, которая пройдет в школе № 132 имени Г.П. Губанова.

В 17.00 начнется праздничное представление на площади им. В.В. Куйбышева. Развлекательную программу украсят артисты театра «Пластилиновый дождь», детские творческие коллективы. Российский Дед Мороз посетит усадьбу Самарского Деда Мороза, что станет символическим открытием новогоднего комплекса на площади им. В.В. Куйбышева, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


Социум
20 декабря 2019  16:48
Повышать пассажирам настроение вызвалась и Снегурочка: ее миссия – еще и выдавать проездные билеты.
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20 декабря 2019  16:41
Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре.
22 декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга
Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре.  Социум
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20 декабря 2019  16:36
Для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с концертными номерами, детской анимацией, розыгрышем призов.
21 и 22 декабря в парках Самары состоится открытие новогодних комплексов
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