22 декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга

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В 14:30 около 500 одаренных детей Самары – победители и призеры областных олимпиад станут участниками встречи с Дедом Морозом из Великого Устюга, которая пройдет в школе № 132 имени Г.П. Губанова.В 17.00 начнется праздничное представление на площади им. В.В. Куйбышева. Развлекательную программу украсят артисты театра «Пластилиновый дождь», детские творческие коллективы. Российский Дед Мороз посетит усадьбу Самарского Деда Мороза, что станет символическим открытием новогоднего комплекса на площади им. В.В. Куйбышева, передает пресс-служба горадминистрации.