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48 часов осталось до старта конкурса «Лидеры России»27 октября в 12.00 заканчивается регистрация участников конкурса «Лидеры России 2020». «Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения, дающий возможность попасть в сообщество лидеров, которое определят будущее России.Победителей ждут образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.Задания конкурса проверят участников на лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникации и влияние, внедрение изменений, инновационность и социальную ответственность.Необходимо за оставшееся время, помимо регистрации на сайте «Лидеры России» записать и прикрепить к своим данным видеоинтервью.Запись видеоинтервьюВидеоинтервью — первое задание заочного этапа «Лидеры России». За три минуты вы должны ответить на два вопроса:1. Какова цель Вашего участия в Конкурсе?2. Ваше главное профессиональное достижение?Постарайтесь ответить на вопросы кратко, но аргументированно и структурированно. Жюри будет оценивать вашу мотивацию к участию в конкурсе и умение излагать мысли.Основные требования к видеоинтервью:1. Обязательно нужно ответить на оба вопроса.2. При записи видео нужно находиться в кадре.3. Ответ на оба вопроса должны быть в одном файле.4. Максимальная продолжительность — 3 минуты. Минимальной продолжительности нет.5. Видео должно быть в формате MP4, MOV или AVI, минимальное разрешение — 640х480.«Самарская область всегда была признанной кузницей управленческих кадров, и сегодня мы должны в полной мере использовать позитивный потенциал конкурса. Очевидно, что цель меня и каждого участника «Лидеров России» - это непредвзятая оценка уровня собственных знаний, мощный, практический тренинг работы в стрессовой ситуации с сложными управлденчсекими задачами и, конечно, желание стать победителем и получить возможность повысить свои профессиональные навыки под наставничеством лучших управленцев России с возможностью стать полноправным членом их Команды. Призываю максимально эффективно использовать оставшиеся 48 часа, пройти регистрацию на сайте «Лидеры России», записать и приложить видеоинтервью», отметил сопредседатель РШ ОНФ Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, передает пресс-служба облправительства.