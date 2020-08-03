10 богатейших российских звезд шоу-бизнеса по версии Forbes

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Первое место. Сергей ШнуровСфера деятельности: музыка (фронтмен группы «Ленинград»)Доход: $8,8 млнВозраст: 47 летШнуров дважды заявлял о прекращении деятельности группы «Ленинград»: в 2008 году (коллектив воссоединился в 2010-м) и год назад. Но в июле этого года «Ленинград» выпустил новый клип — на трек «Фотосессия».Помимо музыкальной карьеры Шнуров занимается ресторанным бизнесом. В начале 2020 года вступил в Партию роста, возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, а в июле стал ее сопредседателемВторое место. Егор КридСфера деятельности: музыкаДоход: $6,9 млнВозраст: 26 летСотрудничал с лейблом Тимати Black Star, ушел из него в 2019 году (по информации Telegram-канала Black Mirror, разрыв стоил Криду больше 100 млн руб.). В 2018 году был главным героем реалити-шоу «Холостяк»Третье место. Дима БиланСфера деятельности: музыкаДоход: $6,8 млнВозраст: 38 летБыл в числе наставников вокального шоу «Голос» на «Первом канале». В 2008 году стал единственным представителем России, победившим на «Евровидении» (в 2006 также участвовал в конкурсе и занял второе место)Четвертое место. Баста / Василий ВакуленкоСфера деятельности: музыкаДоход: $6,6 млнВозраст: 40 летБаста был наставником в шоу «Голос» и «Голос. Дети» на «Первом канале». В его объединение «Газгольдер» входит музыкальный лейбл, клуб, бары и рестораны. С 2019 года Вакуленко владеет ростовским футбольным клубом СКАПятое место. Филипп КиркоровСфера деятельности: музыкаДоход: $6,6 млнВозраст: 53 годаКиркоров выступает как певец сам и пишет песни для других исполнителей. В 2018 году переключился на более молодую аудиторию, выпустив клип «Цвет настроения синий», где снялись Ольга Бузова и рэпер ГнойныйШестое место. Полина ГагаринаСфера деятельности: музыкаДоход: $6,4 млнВозраст: 33 годаГагарина — выпускница «Фабрики звезд — 2». В 2015 году она заняла второе место на «Евровидении». Была наставницей в шоу «Голос»Седьмое место. Группа «Би-2»Сфера деятельности: музыкаДоход: $6 млнВозраст: Шура (Александр Уман; на фото слева) — 50 лет, Лева (Егор Бортник) — 47 летГруппа существует с 1988 года, всероссийская слава пришла к ней в 2000-м, когда композиция «Полковнику никто не пишет» вошла в саундтрек к фильму «Брат-2»Восьмое место. Григорий ЛепсСфера деятельности: музыкаДоход: $5,3 млнВозраст: 58 летПомимо музыки занимается бизнесом: у Лепса есть свой ювелирный дом и рестораны. Певец тоже был наставником в шоу «Голос»Девятое место. Тимати / Тимур ЮнусовСфера деятельности: музыкаДоход: $5,1 млнВозраст: 36 летВ 2006 году основал лейбл Black Star, в одноименную группу позже вошли бренд одежды, тату-салон и сеть фастфуда. Недавно Тимати объявил об уходе из Black Star, но сохранит за собой часть компаний объединения и доли в нескольких проектахДесятое место. Иван УргантСфера деятельности: телевидениеДоход: $5,1 млнВозраст: 42 годаДо работы на «Первом канале» вел программы на MTV Россия. С 2012 года ведет свое шоу «Вечерний Ургант» — аналог американских вечерних авторских ток-шоуФото: Андрей Ковалев для РБК