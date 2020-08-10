16 августа в Самаре будут закрыты пристани «Осипенко» и «Ульяновский спуск»

16 августа 2020 года в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту в Самаре будут закрыты пристани «Осипенко» и «Ульяновский спуск».
Расписание движения судов по маршруту «Осипенко — Гаврилова Поляна» будет изменено:
07:40 – отправление от речного вокзала Самары без захода на о/п «Осипенко» — далее по расписанию,
12:15, 14:30, 18:20 – отправление от о/п «Поляна им. Фрунзе» и далее по расписанию без захода на о/п «Осипенко».
16 августа по маршруту Самара — Рождествено – Самара будет увеличено количество рейсов, а также выделено дополнительное судно для обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок.
Информация об изменениях и ограничениях в движении городского транспорта на сайте
администрации г. о. Самара.
Просим заблаговременно спланировать свои маршруты следования, передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
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