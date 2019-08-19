20 августа состоится открытие итоговой выставки Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд»

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Организаторами конкурса «Самарский взгляд» являются Самарская областная организация Союза журналистов России, администрация г.о. Самара иФотообъединение областного союза журналистов. Партнеры мероприятия – галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России.В 2019 году «Самарский взгляд» празднует свое десятилетие. Проект считается одним из престижных в России.На конкурс этого года всего было подано 2244 фотографии от 205 участников. Свои работы представили фотографы из Самарской, Саратовской, Московской,Ленинградской, Челябинской, Иркутской, Пензенской, Ярославской и других областей. Заявки поступили также из республик Адыгея, Чувашия и Узбекистан.Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.8 августа прошел первый отборочный тур, определены 88 финалистов, отобрано порядка 250 фотографий для оформления экспозиции. Еще 200 работ будет демонстрироваться на экране в выставочном зале.По итогам конкурса традиционно присуждаются две главные премии: «За лучшую пресс-фотографию» и «За лучшую художественную фотографию». Также определяются обладатели первых трех мест в каждой из 7 номинаций: «Люди и повседневная жизнь», «Коммерческая фотография», «Спорт», «События»,«Природа», «Другая реальность» и «Настроение города». Они будут отмечены дипломами и памятными подарками.Кроме того, учреждены специальные призы: «Моя Самара» – от Администрации г. о. Самара за одиночную фотографию (или серию), иллюстрирующую жизнь Самары, и приз имени Андрея Баскакова – за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности «За истинную фотографию».Автору самого позитивного, жизнеутверждающего снимка спонсор конкурса ООО «Нестле Россия» г. Самара готовит приз «Все в шоколаде». Имена победителей и лауреатов Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» будут названы на церемонии открытия итоговой выставки.Выставка продлится до 3 сентября, вход свободный, передает пресс-служба облправительства.