15 августа отмечается Международный день бездомных животных

Уже более 25 лет 15 август весь мир отмечает Международный день бездомных животных (International Homeless Animals Day). В 1992 году Международное общество по правам животных объявило каждую третью субботу этого месяца памятной датой, посвященной братьям нашим меньшим и ответственному отношению к ним. В этом году 15 августа Фонд “В будущее!” и многие другие организации по защите безнадзорных животных расскажут о том, как можно помочь животным, оставшимся без хозяев, сообщает Комсомольская Правда
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Итак, как помочь бездомным кошкам и собакам?
1. Конечно же, взять питомца из приюта.
2. Сделайте пожертвование.
Или подпишитесь на ежемесячный платеж в помощь приютам – например, стоимость одной поездки в метро или чашки кофе. Это будет незаметно для вас, но ощутимо для животных, которые нуждаются в помощи. Выберите приют, который вам понравится, или поддержите фонды, которые помогают приютам. Выбирайте приют или фонд, который публикует свою отчетность и близок вам по духу)
Станьте волонтером приюта, если вам не безразлична судьба бездомных животных и вы любите проводить время с животными.
3. Примите участие в благотворительном мероприятии
В городах постоянно проводятся благотворительные мероприятия самого разного формата. Средства, вырученные с организации, пойдут на помощь кошкам и собакам в приютах.
4. Помогите кошкам в своем дворе
5. Будьте хорошим хозяином
Создавайте комфортную и, самое главное, безопасную среду для своего питомца. Изучайте его повадки, интересы, чтобы найти с ним общий язык. Так вы точно сделаете счастливее одного питомца в этом мире)
6. Стерилизуйте своего питомца
Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании и США, 70-80% процентов котят домашних кошек появляются случайно, и хозяева не знают, что с ними делать. В Великобритании за год число “ненужных” котят составило 850 000. Далеко не все из них найдут хозяев и дом, а многие - пополнят ряды бездомных. В России таких исследований пока не проводилось, но численность вряд ли меньше. Для того, чтобы помочь снизить масштабы проблемы животных без хозяев, достаточно стерилизовать своего питомца.
Фото: Екатерина Маркелова
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