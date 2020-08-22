22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации

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В этот день над Белым домом впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование Алексея Михайловича.Законодателем же, который утвердил стяг из трех полос, как государственный символ, признан Петр Первый.В начале 1705 года он издал указ, согласно которому над каждым кораблем должны поднимать бело-сине-красный флаг. Государь сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.В каждом цвете флага заложен свой смысл. По одной версии, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность.Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие, присущие русским людям.Официальный статус флаг приобрел только два столетия спустя, в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило: национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».Трехцветный флаг в России прижился надолго – до 1918 года, когда Яков Свердлов своим указом поменял этот флаг на революционно-красное полотнище.А 22 августа 1991 года историческое трехцветное знамя заняло свое почётное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации, передает пресс-служба облМЧС.Фото: Алексей Павлишак/ТАСС