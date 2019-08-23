24 августа на пешеходной улице Куйбышева: Басы на балконе, модерн в облаках

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24 августа с 20.00 до 21.00 на пешеходной улице Куйбышева пройдет концерт «Басы на балконе» (6+). Три баса будут петь песни и арии из репертуара Федора Шаляпина с балкона гостиницы «Бристоль-Жигули». Мероприятие организовано в рамках проекта «Модерн в облаках - 2019» и приурочено к 110-летию выступления Федора Шаляпина в Самаре. В 1909 году певец дал единственный концерт в местном театре-цирке «Олимп», а проживал тогда в люксовом номере гостиницы «Гранд-отель» на улице Дворянской (сейчас - гостиница «Бристоль-Жигули»). Есть легенда, что Шаляпин дал импровизированный концерт с балкона своего номера.В необычном уличном концерте примут участие: ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, ведущий солист Самарского театра оперы и балета Андрей Антонов, солист Самарской филармонии Антон Степанов. Партию фортепиано исполнит концертмейстер Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова Эльмира Корнишина. В роли ведущей вечера выступит Ольга Король. На концерте прозвучат произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Александра Даргомыжского, Леонида Малашкина, Жюля Массне.Концерт пройдет при поддержке мастерской урбанистики «Артполис», департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара, ОАО «РЖД» и гостиницы «Бристоль Жигули». Идея концерта – архитектор Дмитрий Храмов и архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, куратор проекта - Валерий Макаров, передает пресс-служба облправительства.