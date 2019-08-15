17 августа на аэродроме «Бобровка» пройдет авиационно-спортивный фестиваль

122

В рамках фестиваля будут организованы выставка оружия и военной техники времен ВОВ, показательные выступления спортсменов по техническим видам спорта, показ авиационной и военной техники, выставка технического творчества, кинологов, мастер-классы по стрельбе, вождению автомобиля, выступление творческих коллективов. Также для гостей мероприятия запланированы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки. Для детей предусмотрены аттракционы.Воздушная часть - показательные выступления парашютистов, одиночный и групповой пилотаж спортивных самолетов и вертолетов, имитация воздушного боя самолетов Як – 52, выступления авиамоделистов, демонстрационные полеты самолетов малой авиации, ретро-самолетов, демонстрационные полеты парапланеристов и дельтапланеристов, подъём теплового аэростата.Вход свободный!Проезд:1. На личном автотранспорте: по автодороге Кинель-Богатое до поворота на с. Спиридоновка, далее съезд налево на просёлочную дорогу, ведущую на аэродром.2. Маршрутным автобусом: № 126 ЮГ: ж/д. вокзал г.Самара – ЦАВ – г.Кинель (автовокзал); далее на такси до пос.Октябрьский (аэродром), передает пресс-служба облправительства.Фото: Волга Ньюс