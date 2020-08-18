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19 августа ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит Ярмарку вакансий
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19 августа ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит Ярмарку вакансий

18 августа 2020 13:57
180
В связи с ростом производственной программы, реализацией проектов по модернизации и техперевооружению производства ПАО «ОДК-Кузнецов» набирает персонал.
Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «ОДК-Кузнецов» 19 августа (с 9:00 до 19:00 часов) проводит Ярмарку вакансий по адресу Самара, Заводское шоссе, д. 31 (пересечение пр. Кирова и Заводского шоссе).

В связи с ростом производственной программы, реализацией проектов по модернизации и техперевооружению производства ПАО «ОДК-Кузнецов» набирает персонал. На ярмарке будут присутствовать представители всех производственных и административных подразделений предприятия, которые расскажут соискателям о специфике работы, требованиях к сотрудникам, перспективам роста и возможностях обучения.

Также на месте можно будет проконсультироваться с представителями кадровой службы и учебного центра предприятия: узнать о молодежных, социальных, стимулирующих, образовательных программах и общественной жизни на одном из самых крупных предприятий Самары.

В настоящее время «ОДК-Кузнецов» осуществляет набор на целевые программы обучения,

Полную информацию по вакансиям и требованиям к соискателям предоставят руководители производств, передает minprom.samregion.ru. 
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Комментарии


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При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
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В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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