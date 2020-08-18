19 августа ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит Ярмарку вакансий

Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «ОДК-Кузнецов» 19 августа (с 9:00 до 19:00 часов) проводит Ярмарку вакансий по адресу Самара, Заводское шоссе, д. 31 (пересечение пр. Кирова и Заводского шоссе).
В связи с ростом производственной программы, реализацией проектов по модернизации и техперевооружению производства ПАО «ОДК-Кузнецов» набирает персонал. На ярмарке будут присутствовать представители всех производственных и административных подразделений предприятия, которые расскажут соискателям о специфике работы, требованиях к сотрудникам, перспективам роста и возможностях обучения.
Также на месте можно будет проконсультироваться с представителями кадровой службы и учебного центра предприятия: узнать о молодежных, социальных, стимулирующих, образовательных программах и общественной жизни на одном из самых крупных предприятий Самары.
В настоящее время «ОДК-Кузнецов» осуществляет набор на целевые программы обучения,
Полную информацию по вакансиям и требованиям к соискателям предоставят руководители производств, передает minprom.samregion.ru.
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