31 августа День Флора и Лавра - покровителей лошадей

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Святые Флор и Лавр - родные братья. Они были искусными каменщиками и участвовали в строительстве языческого храма. Плату, полученную за работу, братья отдавали бедным и рассказывали им о Христе. Братьев за пропаганду учения бросили в колодец и живьем засыпали землей.Возле колодца натекла лужица, из нее пила худая лошаденка и поправилась. Пастухи привели к той самой лужице хворых кляч, а они, попив воды, взбодрились.Когда обнаружили мощи святых Флора и Лавра, внезапно остановился мор лошадей. Немало чудес сотворилось в момент обретения мощей и после этого.В дореволюционной России конский праздник отмечался с размахом. К церквям в день Флора и Лавра приводились сотни тяжеловозов, крепких и выносливых. В городах устраивались бесплатные выставки орловских рысаков. Печенье стряпали в форме копыта.Согласно традициям, в этот день на лошадях не работают. С утра лошадей чистят, моют, кормят различными лакомствами. Для табунщиков же и конных пастухов устраивали мирское угощение, пекли им пироги, потчевали молодым пивом.Чтобы проверить, есть ли порча на ком-то из жильцов дома, утром из полыни плели венок, и крепили его над входной дверью. Если до вечера венок упадет, то на хозяев дома наведена порча.Не обходилось без гаданий. Например, считалось, что можно узнать о событиях наперед, если лечь на траву и ухом припасть к земле. Что-то важное скажут, о чем-то предупредят.Вырывали стебель полыни и оценивали корни. По их толщине определяли урожай будущего года. А чтобы защитить жилище от нечистой силы, во дворе жгли костер из сухой полыни.Женщины собрались во вдовьем доме и выясняли, кому из вдов помощь нужна. Выбирали день, когда всем селом выходили на разные работы. Они так и назывались: сеновницы, назьмы, дровяницы и так далее.Воздух прозрачный и свежий – к скорому ненастью.Если день жаркий, а солнце за тучами спряталось - будет дождь.Если лошадь фыркает и часто ногами перебирает - погода скоро испортится. Облака низко плывут – к непогоде.