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Новости /  Общество /  Социум  

20 апреля в СОУНБ пройдет Всероссийская акция «Библионочь»

14 апреля 2019 21:48
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Гости почувствуют себя героями документального спектакля, который приоткроет завесу незнакомого библиотечного мира.
В Год театра манифестом акции стала хрестоматийная шекспировская фраза: «Весь мир – театр». Гости почувствуют себя героями документального спектакля, который приоткроет завесу незнакомого библиотечного мира.

Композиционным центром популярной акции в Самарской областной универсальной научной библиотеки станет спектакль-променад по мотивам документальной пьесы «Экземпляры» известного современного драматурга Сергея Давыдова. Ничего подобного в истории Всероссийской акции «Библионочь» ни в одной библиотеке страны еще не было. Сергей Давыдов создавал это произведение по материалам, полученным именно здесь, во время бесед с сотрудниками СОУНБ.

«Для меня эта пьеса важна не только потому, что она, как это обычно делает документальный театр, вскрывает реальность и ломает стереотипы, но и потому, что она затрагивает очень больной вопрос - положение учреждений культуры и людей, которые там работают, — говорит автор документальной пьесы «Экземпляры» Сергей Давыдов. — Поражает степень преданности своему делу. Одни проводят десятилетия в пыльных фондах, лечат и изучают книги, другие делают все, чтобы библиотека была центром досуга, удивляла и соответствовала требованиям современности. Однако реальность далека от идеала. Не хочу спойлерить, скажу лишь одно: библиотека намного сложнее и удивительнее, чем кажется. Думаю, спектакль может стать бомбой».

Спектакль «Экземпляры» начнется с экскурсии по библиотеке, где зрители и участники смогут увидеть и святую-святых – книгохранилище, попасть в которое можно только библионочью. А завершится в отделе искусств, в реальной обстановке читального зала актеры театра «Город» представят вниманию зрителей образы современных библиотекарей, такими, какими их увидел известный драматург.

Параллельно с документальным спектаклем в библиотеке будут работать интеллектуальные площадки, помогающие каждому участнику концентрироваться на получении новых знаний. Любители интеллектуальных игр смогут поучаствовать в «Что? Где? Когда?». Организаторами, по традиции, станет Самарская лига знатоков, а вот среди авторов вопросов, в том числе и сотрудники различных отделов библиотеки.

У посетителей будет возможность поучаствовать в двух мастер-классах. По сценической речи от педагога и режиссёра-постановщика Марины Сурковой - автора уникальной методики по постановке голоса. А самых юных читателей и любителей домашних театров музей игры «Интерактив» будут учить приемам, которыми пользуются в театре теней.

Лекцию «Культура как фактор социальных изменений и область творчества» читает доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой теории и истории культуры Самарского государственного института культуры, президент Самарского культурологического общества «Артефакт – культурное разнообразие» Владимир Ионесов.

В течение всей акции в отделе редкой книги можно будет наблюдать каллиграфический перформанс-реконструкцию уникального манускрипта «Самарской рукописи». Манускрипт был создан в Самаре в 1628 году. Участники перформанса – ведущие каллиграфы города, под руководством мастера Николая Воронина.

По всей библиотеке будут работать выставки изданий, так или иначе связанных с главной темой библионочи – театром. На втором этаже библиотеки организуют уютную зону свободного чтения, а в читальных залах углубиться в процесс чтения можно будет на три часа дольше - до 23.00.

Спектакль-променад по мотивам пьесы С. Давыдова «Экземпляры» будет проведен дважды в 19.00 и 21.00. Для участия необходима предварительная регистрация в официальной группе акции https://vk.com/biblionoch_samara, передает пресс-служба СОУНБ. 
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Комментарии



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