12 апреля отметит 93-й день рождения профессор хирургии СамГМУ, судьба которой тесно связана с космонавтикой

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12 апреля в 10:00, в День космонавтики, в Клиниках Самарского государственного медицинского университета состоится диссертационный совет, на котором пройдет чествование почетного профессора СамГМУ, ученого, хирурга Валентины Дмитриевны Ивановой.Приветственный адрес виновнице торжества от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вручит ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников.Валентина Дмитриевна родилась 12 апреля 1926 года. В этом году ей исполняется 93 года. Она продолжает преподавать студентам дисциплину «Оперативная хирургия» на одноименной кафедре СамГМУ. Жизнь и карьера, а это 68 лет трудового стажа, связаны с хирургией, медицинской наукой и космосом. Валентина Дмитриевна лично знает семьи российских космонавтов, дружит с Валентиной Ивановной Гагариной, вдовой первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.В свой 93-й день рождения Валентина Дмитриевна поделится воспоминаниями о космических друзьях, расскажет о своей деятельности ученого-медика, покажет фото из семейного архива и раскроет секреты долголетия и жизнелюбия, передает пресс-служба облправительства.