Завтра открывается стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Самарская область»

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26 сентября в 9.30 в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» (Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 165) состоится стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Самарская область».Мероприятие организовано Правительством Самарской области и АНО «Цифровая экономика» в рамках формирования эффективных практик в реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.В стратегической сессии примут участие представители государственной власти, институтов развития, бизнеса, в том числе ведущих технологических компаний.Целью участников сессии является выявление приоритетных задач региона и путей их решения с помощью онлайн-сервисов и платформ, которые можно будет запустить в 2019-2024 гг. для граждан. По итогам сессии будут подобраны цифровые решения по трем направлениям – «Образование», «Промышленность», «Строительство».