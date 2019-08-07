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Новости /  Общество /  Социум  

Запрет охотиться на уток и гусей в Самарской области отменят

7 августа 2019 10:45
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Запрет охотиться на уток и гусей в Самарской области отменят
Охотники опубликовали открытое письмо на имя губернатора.

В Самарской области отменят запрет охотиться на уток и гусей, который правительство региона ввело 29 июля, опасаясь угрозы возможных пожаров. Такое решение представители профильных ведомств приняли после встречи с инициативной группой охотников. Более того, последние опубликовали открытое письмо на имя губернатора Дмитрия Азарова, где раскритиковали инициативу и потребовали её корректировки, пишет ТРК "Терра".

Обычно сезон охоты на водоплавающую дичь в Самарской области длится с 17 августа по 15 ноября, но в этом году его отменили из-за введения особого противопожарного режима. Это значит, что до конца лета в лесах нельзя разводить костры и вообще присутствие человека там нежелательно. Это вызвало возмущение охотников. Они опубликовали коллективное письмо, где оценили свой ущерб из-за запрета на
охоту. Речь идет о 90 охотничьих хозяйствах - они могут лишиться 20 миллионов рублей прибыли. Директор охотхозяйства «Пойменное», это около Новокуйбышевска, Григорий Бондарев рассказывает, что содержание в год обходится в 3 миллиона рублей. Эту сумму покрывают только деньги от «посетителей».

- И именно сейчас период такой, когда мы массово продаем путевки. То есть, по сути, мы собираем, как фермеры собирают урожай. Мы сейчас тоже пополняем свои финансовые запасы с тем, чтобы потратить их на тех же животных. А сейчас в связи с тем, что запрет действует, охотники уедут в Саратовскую область, в Ульяновскую область. Они в любом случае своим хобби будут заниматься там, где это не запрещено. А мы как охотпользователи - мы действуем в правовом поле. И нам сейчас легально запретили зарабатывать деньги, - рассказал директор охотничьего хозяйства «Пойменное» Григорий Бондарев.

Охотники написали коллективное письмо в профильные ведомства и главе региона Дмитрию Азарову. После переговоров нашли компромисс. Если прежние меры предполагали полный запрет охоты на водоплавающую дичь, то новые куда либеральнее.

- Охота будет ограничена в случае достижения 4 или 5 класса пожароопасности. То есть на сегодняшний день если вы посмотрите — это первый класс опасности, то есть можно и леса посещать, и на охоту ходить, мероприятия иные проводить. Поэтому на радость охотникам такое решение было принято губернатором. Поэтому, как сказать, расстраиваться нечего, - рассказал руководитель Департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.

Скорректировать запрет чиновники должны уже в предстоящий понедельник. Тем самым они планируют успеть к началу сезона охоты на уток и гусей.


Фото pixabay.com

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