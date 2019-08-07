Запрет охотиться на уток и гусей в Самарской области отменят
7 августа 2019 10:45
124
В Самарской области отменят запрет охотиться на уток и гусей, который правительство региона ввело 29 июля, опасаясь угрозы возможных пожаров. Такое решение представители профильных ведомств приняли после встречи с инициативной группой охотников. Более того, последние опубликовали открытое письмо на имя губернатора Дмитрия Азарова, где раскритиковали инициативу и потребовали её корректировки, пишет ТРК "Терра".
Обычно сезон охоты на водоплавающую дичь в Самарской области длится с 17 августа по 15 ноября, но в этом году его отменили из-за введения особого противопожарного режима. Это значит, что до конца лета в лесах нельзя разводить костры и вообще присутствие человека там нежелательно. Это вызвало возмущение охотников. Они опубликовали коллективное письмо, где оценили свой ущерб из-за запрета на
охоту. Речь идет о 90 охотничьих хозяйствах - они могут лишиться 20 миллионов рублей прибыли. Директор охотхозяйства «Пойменное», это около Новокуйбышевска, Григорий Бондарев рассказывает, что содержание в год обходится в 3 миллиона рублей. Эту сумму покрывают только деньги от «посетителей».
- И именно сейчас период такой, когда мы массово продаем путевки. То есть, по сути, мы собираем, как фермеры собирают урожай. Мы сейчас тоже пополняем свои финансовые запасы с тем, чтобы потратить их на тех же животных. А сейчас в связи с тем, что запрет действует, охотники уедут в Саратовскую область, в Ульяновскую область. Они в любом случае своим хобби будут заниматься там, где это не запрещено. А мы как охотпользователи - мы действуем в правовом поле. И нам сейчас легально запретили зарабатывать деньги, - рассказал директор охотничьего хозяйства «Пойменное» Григорий Бондарев.
Охотники написали коллективное письмо в профильные ведомства и главе региона Дмитрию Азарову. После переговоров нашли компромисс. Если прежние меры предполагали полный запрет охоты на водоплавающую дичь, то новые куда либеральнее.
- Охота будет ограничена в случае достижения 4 или 5 класса пожароопасности. То есть на сегодняшний день если вы посмотрите — это первый класс опасности, то есть можно и леса посещать, и на охоту ходить, мероприятия иные проводить. Поэтому на радость охотникам такое решение было принято губернатором. Поэтому, как сказать, расстраиваться нечего, - рассказал руководитель Департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.
Скорректировать запрет чиновники должны уже в предстоящий понедельник. Тем самым они планируют успеть к началу сезона охоты на уток и гусей.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 августа 2019 11:26
Проект направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Социум
64
7 августа 2019 10:45
Охотники опубликовали открытое письмо на имя губернатора. Социум
122
7 августа 2019 10:11
Он имел право на отдельную жилплощадь по закону. Социум
104
Здравоохранение
7 августа 2019 10:53
Рост заболеваемости будет связан с миграцией больных грызунов в жилища из-за холодов. Здравоохранение
98
7 августа 2019 10:05
Проверили 14 наиболее популярных на рынке производителей шоколадных шариков. Здравоохранение
136
6 августа 2019 19:12
Ильдар Шакуров - главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии... Здравоохранение
301
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14162
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14168
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14306
Туризм
2 августа 2019 12:59
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
447
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
274
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
435
Образование
5 августа 2019 16:43
Ряды студентов опорного университета пополнились почти на полторы тысячи человек. Образование
4554
2 августа 2019 12:44
Им стал Геннадий Котельников. Образование
345
31 июля 2019 13:19
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
777
Культура
7 августа 2019 11:49
Праздник прошел в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево. Культура
40
7 августа 2019 11:38
Целью фестиваля стало знакомство жителей города с талантливыми иллюстраторами. Культура
55
6 августа 2019 23:31
Министр, в частности, показал американскому режиссеру Царь-колокол и Царь-пушку, а также Большой Кремлевский дворец, где он увидел убранство Георгиевского... Культура
250
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14920
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14412
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1109
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1592
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
382
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
712
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
459
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
579
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
513
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
415
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
491
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
830
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
826
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
754
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
945
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
957
Мероприятия