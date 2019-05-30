Жители Самарской области смогут принять участие во Всероссийской акции «Дорога памяти»

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В главном храме Вооруженных Сил РФ «Воскресения Христова», который сейчас строится на территории подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», создается мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти». В ней будут предоставлены имена и фотографии всех участников Великой Отечественной войны. То есть, любой посетитель сможет по фамилии, году рождения или призыва найти информацию о людях, принимавших участие в Великой Отечественной войне.По всей стране идет работа по сбору данных для этой галереи. Военным комиссариатом Самарской области уже собрана информация на 317 тысяч наших земляков - участников Великой Отечественной войны.Военные комиссариаты области приглашают всех, кто располагает информацией об участниках ВОВ, придти к ним или позвонить по телефону. Все полученные сведения будут использованы для дальнейшего размещения в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».Собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных Сил России, будет открыт в 2020 году – к 75-летию Победы Великой Отечественной войне. Его высота составит 95 метров, а вместимость – 6000 человек. Он станет зримым символом мощи и доблести российской армии.