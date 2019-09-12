Жители Самарского региона могут приобрести дома, квартиры и земельные участки с торгов

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25 сентября 2019 года в 12:30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 1-й этаж жители региона могут приобрести объекты недвижимости, выставленные Службой судебных приставов на торги. На аукционе будут предоставлены следующие лоты:- жилой дом площадью 230 кв. м и участок площадью 1500 кв. м по адресу: Ставропольский район, село Ягодное. Начальная цена – 7 000 000 рублей;- жилой дом площадью 56,9 кв. м и участок площадью 2641 кв. м по адресу: Волжский район, село Березовый Гай. Начальная цена – 1 184 000 рублей;- жилой дом площадью 215 кв. м и участок площадью 77 кв. м по адресу: г. Самара, Самарский район. Начальная цена – 8 500 000 рублей;- жилой дом площадью 290 кв. м и участок площадью 960 кв. м по адресу: Ставропольский район, село Тимофеевка. Начальная цена – 4 708 000 рублей;- жилой дом площадью 71,2 кв. м и участок площадью 714 кв. м по адресу: г. Сызрань, ул. Соловьева. Начальная цена – 1 215 000 рублей;- квартира площадью 45,6 кв. м по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Воеводина, д. 22. Начальная цена – 1 280 000 рублей;- квартира площадью 31,1 кв. м по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 4. Начальная цена – 2 709 000 рублей;- квартира площадью 32,8 кв. м по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Теннисная, д. 25б. Начальная цена – 1 418 560 рублей;- квартира площадью 34,2 кв. м по адресу: г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Революционная, д. 3. Начальная цена – 867 200 рублей (задолженность по ЖКХ по состоянию на 17.12.2018 — 218 862 рубля);- квартира площадью 37 кв. м по адресу: г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова, д. 54. Начальная цена – 1 245 600 рублей;- квартира площадью 28 кв. м по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Калмыцкая, д. 37. Начальная цена – 1 123 375 рублей (задолженность по ЖКХ по состоянию на 01.08.2019 — 17 550 рубля);- квартира площадью 54,5 кв. м по адресу: г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 6. Начальная цена – 1 377 000 рублей;- земельный участок площадью 9 350 кв. м, а также коровники общей площадью 4 383 кв.м и склад зерна 1 200 кв. м и по адресу: Волжский район, с. Черноречье. Начальная цена – 6 204 522 рублей;- земельный участок площадью 32 тысячи кв. м, а также административное здание птичника 463,8 кв. м, дом сторожей 11,4 кв.м, склад 74 кв.м, птичники 6 364 кв.м, гараж для тракторов 318,5 кв.м, кирпичный дом 48 кв.м по адресу: Красноярский район, с. Малая Царевщина. Начальная цена – 27 741 000 рублей;- земельный участок площадью 1 068 кв. м, а также нежилое здание 552,7 кв. м и по адресу: г. Самара, Куйбышевский район. Начальная цена – 4 200 000 рублей;- земельный участок под сельскохозяйственное производство площадью 3 997 кв. м, а также зерносушилка и семенной склад площадью 1 253,6 кв.м по адресу: Ставрополький район, с. Выселки. Начальная цена –3 695 637 рублей;- земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 800 кв. м по адресу: Ставрополький район, с. Ягодное. Начальная цена – 750 720 рублей;Уточнить информацию и подать заявку на участие в торгах можно по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул Звёздная/ул. Труда д.1/д.2, каб. 32, тел. 8 927 708 73 85. А также по адресу:г. Тольятти, ул. Полякова, д. 24, офис № 2014.