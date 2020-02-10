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Новости /  Общество /  Социум  

Жители России смогут выбрать любую национальность

10 февраля 2020 12:44
56
Жители России смогут выбрать любую национальность
Перепись населения состоится осенью.

Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, это объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность.

Помимо россиян, опросят иностранных граждан, которые проживают в нашей стране на постоянной или временной основе. Для этого содержание переписных листов переведут на десять языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему "комфортнее".

Перепись населения состоится осенью. Формальные сроки всероссийской переписи населения – с 1 по 31 октября 2020 года.

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Комментарии


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