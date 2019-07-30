Житель Сызрани погасил долг перед государством, когда ему запретили регистрировать автомобили
30 июля 2019 10:34
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В Сызрани приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании налогов с гражданина А. в размере более 140 тысяч рублей.
Должник добровольно долг не погасила. Судебным приставом-исполнителем в ходе совершения исполнительных действий для установления имущественного положения гражданина сделаны запросы во все регистрирующие органы и кредитные организации.
Согласно ответам, полученным из МРЭО ГИБДД, за гражданином А. зарегистрировано несколько десятков автотранспортные средства. В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес в отношении них постановление о запрете регистрационных действий.
Должник, чтобы не лишится своего имущества, оплатил долг по налоговым платежам в размере 143 тысяч рублей в полном объеме. Постановление о запрете на регистрационные действия было отменено.
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