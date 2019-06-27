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Новости /  Общество /  Социум  

Вертолеты Самарской таможни - на борьбе с контрафактом

27 июня 2019 12:22
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Вертолеты Самарской таможни - на борьбе с контрафактом
В борьбе с нарушителями использована воздушная техника.

Облет на вертолете участка российско-казахстанской границы провели руководство Приволжского таможенного управления и Самарской таможни для выявления автомобилей, которые незаконно пересекают Государственную границу.
Причина - частые нарушения при пересечении грузовыми транспортными средствами Государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан. Как правило, на этих участках осуществляют свою деятельность мобильные группы таможни, задача которых выявить и пресечь незаконное пересечение границы. Зная о дислокации мобильных групп, нарушители следуют объездными путями, стараясь уйти от ответственности.
Такие ситуации уже неоднократно фиксировались таможенниками Приволжья. Руководством Приволжского таможенного управления было принято решение об использовании воздушной техники, чтобы оценивать ситуацию на автодорогах, по которым может осуществляться движение грузовых транспортных средств в объезд мест дислокации мобильных групп.
24 июня 2019 г. заместителем начальника Приволжского таможенного управления Русланом Николаевым, совместно с руководством Самарской таможни впервые был совершен облет участка Государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан в районе населенных пунктов, расположенных на трассе А-300.
«В целях повышения эффективности деятельности мобильных групп таможенных органов сейчас расширяется арсенал транспортных и технических средств, используемых таможенными органами, - поясняет Руслан Николаев. Подобные мероприятия с использованием вертолета в регионе деятельности Приволжского таможенного управления мы планируем проводить постоянно. Такие мероприятия будут, несомненно хорошим подспорьем для результативности деятельности мобильных групп».

По статистике, сотрудники мобильных групп ежедневно выявляют до пяти нарушений и столько же машин разворачивают обратно в Казахстан из-за отсутствия или неправильного оформления сопроводительных документов.
Только за прошедший период 2019 года мобильные группы Самарской таможни при досмотре автотранспорта обнаружили более 150000 единиц контрафактного товара, сумма ущерба правообладателю составила более 1 миллиарда рублей.
По материалам этого подразделения таможни было возбуждено 11 уголовных дел, среди которых крупнейшее задержание полумиллиона единиц сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба Самарской таможни.
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