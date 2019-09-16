В центре Самары заложили капсулу с землей с места боев у реки Кацбах
16 сентября 2019 11:59
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В Самаре состоялась торжественная закладка капсулы у памятника «черным гусарам».
Напомним, памятник, посвященный пятому гусарскому Александрийскому полку, установили в 2018 году у здания Дома офицеров (ул Шостаковича, 6).
В капсуле находится земля с места одного из самых памятных сражений полка - это битва с наполеоновскими кирасирами у реки Кацбах, состоявшаяся в 1813 году. Русские гусары разгромили превосходящие силы противника.
Землю доставили в Самару, где в начале 20 века размещался полк, байкеры из клуба «Патриоты», пишет Самру.ру.
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