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Новости /  Общество /  Социум  

В Тольятти из-под капота спасали котенка

28 мая 2019 11:19
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В Тольятти из-под капота спасали котенка
Горожане вызвали спасателей на помощь животному.

В понедельник, 27 мая, в Тольятти спасатели вытащили из-под капота иномарки маленького котенка. На помощь бедному животному пришли спасатели Центра гражданской защиты Тольятти.

Котенок залез под капот "Ситроена". Однако водитель обнаружил неполадки во время движения автомобиля. Остановившись на обочине, мужчина услышал, как под капотом мяукает, пишет ПроГородСамара.

Были попытки выманить животное, но ничего не вышло, тогда горожане вызвали спасателей. Специалисты смогли спасти застрявшего котенка. Группа "Патруль Тольятти" сообщает, если бы не бдительность водителя - котенок мог бы погибнуть.

Фото: скриншот видео

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